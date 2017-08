Tulpen en kaas te duur voor Britten

De pijn zit ‘m vooral bij producten die ook echt in Nederland gemaakt worden, en dus erg belangrijk zijn voor onze economie. De export hiervan daalde met 7 procent, vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De wederuitvoer, buitenlandse spullen die via ons land naar het Verenigd Koninkrijk gaan, nam wel iets toe. Bij elkaar opgeteld daalde de uitvoer naar Groot-Brittannië in het eerste half jaar met 2 procent tot 19,4 miljard euro.

De cijfers zijn opvallend, omdat de export naar andere landen juist fors toeneemt. De uitvoer van in Nederland gemaakte spullen naar de rest van de EU steeg met liefst 12 procent. ,,Het Verenigd Koninkrijk is echt een uitzondering”, zegt een woordvoerder van het CBS.

Duurder

Belangrijkste oorzaak is de val van het pond. De Britse munt werd in een jaar tijd zo’n tien procent minder waard. Daardoor zijn Nederlandse spullen voor Britten een stuk duurder. Ook andere landen hebben last van deze ontwikkeling.

Het is niet dat de Britten niet willen. Bij elkaar kochten ze in het eerste half jaar voor ruim 207 miljard pond spullen van hun belangrijkste handelspartners, blijkt uit cijfers van de Britse overheid. Dat is 9 procent meer dan in dezelfde periode van 2016. Omgerekend naar euro’s is het bedrag waarvoor de Britten importeren echter 3 procent lager, en dat merken bedrijven op het vasteland in hun portemonnee.

