Unilever zegt vaarwel tegen Zeeuws Meisje

Het is een van de maatregelen die het was- en voedingsmiddelenconcern treft om winstgevender te worden. Daarmee moet ook het rendement voor aandeelhouders worden opgekrikt. Unilever wil nog dit jaar beginnen met het inkopen van 5 miljard euro aan eigen aandelen. Daarnaast moet de komende jaren het dividend met 12 procent omhoog.



Vorige maand werd al bekend dat Unilever overwoog om merken als Becel/Flora en Stork te verkopen voor bijna 7 miljard euro. De stappen komen na de mislukte overnamepoging door het Amerikaanse Kraft Heinz. Een bod van ongeveer 134 miljard euro werd afgewezen en vervolgens ingetrokken. Sindsdien onderzoekt Unilever welke opties het heeft om sneller waarde te creëren voor zijn aandeelhouders dan nu het geval is.