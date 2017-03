'Unilever wil voor miljarden merken verkopen'

Stormloop op online tweedehands kleding

18 maart Via United Wardrobe vliegen wekelijks duizenden tweedehands artikelen over de digitale toonbank: van gebruikte zonnebrillen, sneakers en jeans tot T-shirts. In drie jaar tijd is het al uitgegroeid tot een enorme ‘online kledingkast’ met zo’n 600.000 gebruikers in Nederland, België en Frankrijk.