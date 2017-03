Universiteit Wageningen en Unilever werken aan doorbraak vegetarische biefstuk

,,Een doorbraak’’, aldus hoogleraar Atze Jan van der Goot, projectleider. ,,We hebben vorig jaar echt een omslag gezien bij grote bedrijven. Tot voor kort zeiden ze: we weten het nog niet, we moeten het nog zien gebeuren of het wat wordt met vleesvervangers. Nu zeggen ze: dit is de toekomst, we moeten hier in stappen. Dat heeft geresulteerd in dit project."