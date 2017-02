Vakantievluchten Lelystad Airport vanaf 2019

De vertraging is ontstaan omdat een nieuwe indeling van de vertrek- en naderingsroutes op grotere hoogte in het drukke Nederlandse luchtruim ingewikkelder was dan gedacht. De nieuwe planning die Luchtverkeersleiding Nederland hiervoor heeft gemaakt is volgens Dijksma haalbaar en realistisch.



Om de gevolgen van de vertraging zoveel mogelijk te beperken wordt gekeken of het aantal starts en landingen in het eerste jaar kan worden verhoogd. Deze zomer moet daar duidelijkheid over komen. Oorspronkelijk was het voornemen om op 1 april 2018 met 2000 vliegbewegingen te beginnen.



Op Lelystad Airport zijn ook vliegtuigonderhoudsbedrijven gevestigd. Dijksma bekijkt of de luchthaven toestemming kan krijgen om enkele extra onderhoudsvluchten (vliegtuigen die alleen voor onderhoud komen) per dag te ontvangen. Mogelijk worden de openingstijden van de luchthaven hiervoor uitgebreid. De extra onderhoudsvluchten kunnen voor extra werkgelegenheid zorgen.



De luchthaven moet korte en middellange vakantievluchten van Schiphol gaan overnemen. De nationale luchthaven gaat zich richten op intercontinentale vluchten en overstappers. Uiteindelijk moeten dat maximaal 45.000 vliegbewegingen en 6,7 miljoen passagiers worden in 2043. De Schiphol Group is eigenaar van Lelystad Airport.