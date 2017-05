Vaste kracht Deliveroo wil liever zzp'er zijn

flexwerkHet klinkt als de omgekeerde wereld: vaste krachten van Deliveroo willen liever zzp'er zijn. De maaltijdbezorger stapt over van fietsbezorgers in loondienst naar freelancers. De bezorgdienst kondigt vandaag een proef aan in Zuid-Holland, en heeft hoge verwachtingen: ,,Onze bezorgers vragen om meer vrijheid."

Hij kijkt ongeduldig op z'n horloge, gooit de Deliveroo-tas op zijn rug en stapt op zijn racefiets. Binnen een halfuur moet hij de Thaise maaltijd afleveren bij een klant.

Sinds vorig jaar februari is Tony Bouman in loondienst bij de maaltijdbezorger. Minimumloon, vakantiegeld, arbeidsongeschiktheidsverzekering, pensioen. Alles is geregeld voor de 22-jarige uit Voorburg, én voor de overige 1.700 maaltijdbezorgers in dienst van van Deliveroo.

Ideaal, zou je denken. Toch wil Bouman niets liever dan zzp'er worden. ,,Als zzp'er kan ik minder uur werken, verdien ik meer dan nu en heb ik meer tijd over voor andere dingen", reageert de student maatschappelijk werk. Nu werkt hij 30 tot 36 uur per week bij Deliveroo, dat doet hij naast zijn studie én naast de uren die hij steekt in z'n muziekband.

Bijbaantje

Volgens Philip Padberg, directeur van Deliveroo Nederland, is Bouman niet de enige die snakt naar meer vrijheid. Naar zijn zeggen geeft in een recent onderzoek bijna een op de drie riders aan meer flexibiliteit te willen. ,,Ze willen werken wanneer het hen uitkomt. Voor 87 procent van onze bezorgers is dit werk een bijbaantje, naast hun studie of ander werk."

En die flexibiliteit is volgens Deliveroo zeer beperkt voor bezorgers in loondienst. Zo zitten ze vast aan een minimum of maximum aantal uren, een opzegtermijn of een 40-urige werkweek. ,,Nu moeten bezorgers elke week minimaal 3 uur werken, en dat moeten ze van tevoren inplannen."

Deliveroo gaat daarom een pilot draaien met zzp-koeriers in de regio Zuid-Holland. Bezorgers die zich vanaf vandaag aanmelden op het platform om maaltijden rond te brengen in onder andere Rotterdam of Den Haag, kunnen alleen nog aan de slag als zelfstandig ondernemer. Om die nieuwe bezorgers te verleiden, krijgen ze per ritje 4,75 euro uitbetaald. Ongeacht de afstand die ze afleggen.

Volgens Padberg kunnen ze gemiddeld drie maaltijden per uur bezorgen en verdienen ze 'aanzienlijk' meer dan bezorgers in loondienst. Ter vergelijking: een 20-jarige krijgt een bruto minimumloon van 5,89 euro. Daar staat wel tegenover dat fietsers voor eigen risico en rekening werken. Oftewel: niets uitgekeerd krijgen bij een aanrijding of een ziekte.



Toch gelooft Deliveroo dat de animo groot is. ,,We moeten uiteraard de resultaten van de proef afwachten. Maar in andere landen hebben we ook al een proef gedraaid en daar zagen we dat bezorgers meer gingen verdienen en kozen om flexibeler te werken."



Die uitkomst komt het bezorgplatform ongetwijfeld goed uit: het scheelt de ondernemer ook fors in werkgeverslasten.

Werkgever

Opvallend is dat de bezorgdienst net de draai van loondienst naar zzp-schap wil maken op het moment dat er in politiek Den Haag volop wordt gediscussieerd over de toekomst van het zzp-schap. Inmiddels telt Nederland 1 miljoen zelfstandig ondernemers en sommige partijen menen dat zzp'ers vaker als werknemers in dienst genomen zouden moeten worden.

Padberg: ,,We volgen die discussie op de voet. We zouden het liefst mensen op allerlei manieren willen ondersteunen maar zonder dat we meteen als werkgever worden betiteld." De bezorgers in loondienst bij Deliveroo hoeven zich geen zorgen te maken dat zij hun bestaande rechten verliezen, zo benadrukt Deliveroo. Alleen op eigen verzoek zal het loondienst worden omgezet naar zzp-schap.