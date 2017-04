Verboden voor frauderende klussers

Bij een negatief oordeel neemt het klusplatform contact op met zowel de consument als klusser. ,,De recensie schrappen we niet, maar we willen wel weten wat er is voorgevallen. Mochten er bijvoorbeeld problemen zijn met de betaling, dan geven we de klant juridisch advies. Als de klusser onbetrouwbaar is, dan halen we hem van de site.''



Vele honderden mensen zijn om die reden geroyeerd. Wekelijks stuit Werkspot op lieden die de boel proberen te flessen. De meest voorkomende fraudevorm is een poging om een valse referentie online te plaatsen.



Egas: ,,Om te voorkomen dat zij zelf of bekenden vragen om de meest fantastische recensies te schrijven, hebben we een paar waarborgen in het systeem ingebouwd.''