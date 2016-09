Verlofdag? Doneer hem aan het goede doel

Dood kapitaal

Volgens AWVN-voorzitter Harry van de Kraats is dit een manier om 'dood kapitaal' op een positieve manier aan te wenden. ,,Dit is een prachtige oplossing waarbij werknemers en bedrijven hun maatschappelijke verantwoordelijkheid kunnen uiten."



Schiphol (65.000 werknemers) en de gemeente Den Haag (2500 werknemers) zijn de eerste bedrijven die met Unicef in zee gaan. Het goede doel gaat ervan uit dat snel meer bedrijven zullen volgen. ,,We springen in op een behoefte bij werkgevers om wat te doen aan die stuwmeren. Tegelijkertijd kunnen werknemers met die dagen ook iets goeds doen."



Drinkwater

Hun werknemers kunnen kiezen uit een paar thema's waar hun geld naartoe gaat: zorg, onderwijs of schoon drinkwater. Unicef krijgt de nettowaarde van één of meer (bovenwettelijke) vrije dagen uitbetaald. Hetzelfde bedrag dat een werknemer op zijn bankrekening gestort zou krijgen als hij de dag laat uitbetalen.



De inschatting van Unicef is dat 5 procent van de medewerkers wel voelt voor zo'n vrijedagendonatie.



Kansrijker

Hoogleraar economie Robert Dur van de Erasmus Universiteit sluit niet uit dat het initiatief van Unicef wat kansrijker is in het bedrijfsleven dan in de publieke sector. Hij baseert zich op eerder onderzoek naar wat werknemers bij de overheid en in het bedrijfsleven deden met een klein, eenmalig financieel extraatje.



Mensen in het bedrijfsleven bleken meer geneigd om geld te doneren dan mensen werkzaam in publieke sector. ,,Zij hebben al sterk het gevoel dat zij hun steentje bijdragen."