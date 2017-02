Vervoer vervuilt veel meer dan gedacht: kwart van alle CO2-uitstoot

Groot vrij­han­dels­ver­drag WTO treedt in werking

22 februari Het grote wereldwijde vrijhandelsverdrag dat in 2013 werd gesloten bij de Wereldhandelsorganisatie (WTO) kan eindelijk in werking treden. Met de ratificatie van de overeenkomst door Tsjaad, Jordanië, Oman en Rwanda is het akkoord nu door meer dan de vereiste 110 landen bekrachtigd, meldt de WTO.