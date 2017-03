Vier op de tien scholieren heeft een bijbaantje

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat havisten het vaakst werk hebben en vmbo-leerlingen het minst vaak. Meisjes verdienen iets vaker geld bij dan jongens, vooral onder vwo-leerlingen.



Scholieren doen over het algemeen werk waarvoor geen speciale vaardigheden of diploma's vereist zijn. Meisjes zijn het vaakst werkzaam als vakkenvuller, werken achter de kassa of staan als verkoopster in een winkel. Ook bij jongens is vakkenvuller de meest voorkomende bijbaan. Daarnaast werken ze ook vaak als krantenbezorger of keukenhulp.