Vloeibaar eten: in Amerika zijn ze om, nu Nederland nog

Twee of drie vloeibare maaltijden per dag: even schudden, zo klaar, en dus hartstikke efficiënt. Dat idee ontstond bij de jonge softwaremaker Rob Rhinehart, die geen zin had om te koken, maar wél iets voedzaams binnen wilde krijgen. Het werd Soylent, Amerika's bekendste maaltijdvervanger, en het bestaat al zo'n drie jaar.



De dranken zijn klaar om te drinken of in poedervorm - even mengen met water - en bevatten onder andere vitamines, mineralen en een beetje voedingsvezel. De kant-en-klare Soylent-drankjes bevatten 400 calorieën per flesje; zo'n vijf per dag leveren voldoende energie. Sinds 2014 zijn er veel nieuwe namen bij gekomen; in Nederland bieden merken als Joylent en Jake iets vergelijkbaars als Rhinehart voor ogen had.



,,Het gaat bij deze drankjes om functionaliteit, en dat is nieuw", zegt voedseltrendwatcher Anneke Ammerlaan. ,,Het is efficiënt, maar het gaat niet alleen om een vol gevoel, zodat je door kunt. Het gaat ook niet om afvallen. In de drankjes zitten juist precies de juiste voedingsstoffen in de perfecte hoeveelheid. Het is daarmee doelbewust gezond."