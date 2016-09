Vrouwen vragen... maar worden overgeslagen

Wetenschappers hebben gehakt gemaakt van de veronderstelling dat vrouwen niet assertief genoeg zijn als het om hun salaris gaat. Vrouwen vragen hun baas namelijk wel degelijk even vaak om loonsverhoging als mannen. Dat blijkt uit gegevens die zijn verzameld onder 4.600 Australische werknemers bij meer dan 800 verschillende werkgevers.



De kans dat ze daadwerkelijk krijgen waar ze om vragen is bij vrouwen echter 25 procent kleiner, concluderen onderzoekers van de universiteit van Warwick in Engeland, de Cass Business School in Londen en de universiteit van Wisconsin.



,,De gangbare verklaring voor de loonkloof tussen mannen en vrouwen is dat vrouwen niet om salarisverhoging vragen, omdat ze bang zijn dat het de relatie met hun baas verpest. Dat blijkt niet het geval'', zegt Andrew Oswald, hoogleraar economie en gedragswetenschappen in Warwick. ,,Vrouwen maken zich niet meer zorgen om de gevolgen voor die relatie dan mannen.''



Volgens hem is er maar één conclusie mogelijk: ,,Vrouwen worden gediscrimineerd.''



In Nederland bedraagt het salarisverschil tussen mannen en vrouwen 17,6 procent - ongeveer evenveel als in Engeland, de VS en Australië. Zijn conclusies gelden volgens Oswald ook voor Nederland.