Waakhond ACM wil strenger zijn voor telecomreuzen

Volledig scherm Johan Keetelaar, directeur Telecom bij de ACM Het lijkt een paradox: enerzijds gaat het met de concurrentie op telecomgebied bijzonder goed. Op de mobiele markt dingen sinds de komst van Tele2 vier spelers om de gunst van klanten. Gevolg: steeds royalere en voordeligere abonnementen.



Tegelijk is er een omgekeerde tendens waarneembaar, constateert Johan Keetelaar, directeur Telecom bij de ACM. Want door hun recente fusie kunnen Vodafone en Ziggo net als KPN abonnementen voor tv, internet en vaste telefonie verknopen met mobiele bundels. Met kortingen en 'gratis' content zoals de serie Brussel (KPN) blijkt die strategie bijzonder succesvol. Al een miljoen KPN-klanten bezitten zo'n pakket. ,,De vraag is of T-Mobile en Tele2 daar tegenop kunnen en niet weggedrukt worden", zegt Keetelaar. De toezichthouder wil meer bevoegdheden. De vraag is of dat lukt. In Brussel, waar de meeste regels vandaan komen, lijkt er weinig aandacht voor.

Er dreigt een duopolie, stelt u.

,,De huidige regels zien van oudsher toe op het reguleren van één monopolist: KPN. Maar nu zijn er twee min of meer even machtige spelers. Dat vergt een nieuwe manier van toezicht houden.''

Wat schort er aan de regels?

,,Die bieden te weinig houvast om in te grijpen in zo'n markt met twee dominante partijen. Als wij aanwijzingen krijgen dat Vodafone/Ziggo en KPN de concurrentie verstoren, is dat juridisch zeer lastig aan te tonen. De Europese Commissie bezit bovendien vetorecht om onze besluiten te blokkeren."

Wat wil de ACM?

,,De bewijslast om marktmisbruik aan te tonen moet omlaag. We willen ervoor zorgen dat de consument keuze houdt uit meer dan twee aanbieders. Dat betekent dat we bij beide spelers verplichtingen zouden kunnen gaan opleggen. Dat kan het geven van toegang aan concurrenten tot hun netwerken zijn of om bepaalde producten ook ontbundeld aan te bieden."

U bedoelt dat Ziggo straks geen gratis sportkanaal meer in zijn standaard-pakket mag stoppen...

,,Als Ziggo klanten gratis Max Verstappen en Formule 1 biedt, of een filmkanaal dan wil ik daar misschien wel tegen optreden. Ik vind dat dat geen taboe mag zijn."

Wat is er mis met dergelijke extraatjes?

,,Het is goed dat partijen innovatief zijn. Het wordt anders als klanten mede daardoor nauwelijks nog overstappen of te veel betalen. Een eenvoudiger standaardpakket met toevoegingen naar keuze geniet mijn voorkeur, naast aparte pakketten voor voetbal en Formule 1."

Volledig scherm Start van de Grand Prix van China, aan boord bij Max Verstappen.

Het blijft vreemd dat KPN zijn netwerken moet openstellen voor concurrenten en Vodafone/Ziggo niet.

,,Brussel werkt momenteel aan nieuwe telecomregels en dat eurocommissaris Ansip - de opvolger van Kroes op Digitale Agenda - pleit voor minder regulering. Grote bedrijven kunnen zo miljardeninvesteringen in netwerken en 5G beter opbrengen."

Waarom stelde de Europese Commissie vrijgave niet als voorwaarde voor de fusie?

,,De Europese Commissie vond het voldoende dat Vodafone zijn vaste netwerk verkocht aan T-Mobile."

De EU heeft geen aandacht voor de Nederlandse markt.

,,In de meeste Europese landen heb je nog steeds de machtsposities van vroeger, dus deels begrijp ik het wel. Maar in Nederland ontstaat nu echt een probleem."

Kan Brussel op andere gedachten worden gebracht?

,,Wij houden hoop op duidelijke regels, zeker nu het Europees Parlement en de lidstaten de plannen nog behoorlijk kunnen wijzigen. Minister Kamp (Economische Zaken) zet zich hier ook voor in."

Volgens Keetelaar is er bij het EP en bij meerdere lidstaten wel degelijk oog voor onze zorgen. In België is de situatie nog nijpender dan hier en ook in Groot-Brittannië en Duitsland is er begrip. De toezichthouder beklemtoont dat er geen gevaar voor precedentwerking bestaat. Bijna nergens in Europa zijn er twee grote spelers met ieder een landelijk dekkend netwerk. Dat is vrij uniek.

Wat zou u de Europese Commissie willen zeggen?

,,Brussel is al vijftien jaar bijzonder effectief met zijn anticoncurrentiebeleid, Ansip's collega commissaris Vestager pakt techreuzen als Google en Microsoft hard aan. Het is raar dat in Denemarken en Engeland wél wordt opgetreden als de markt van vier naar drie spelers gaat, maar dat twee spelers geen probleem zijn. Er is zoveel bereikt, gooi dat alsjeblieft niet weg."

En ondertussen de Nederlandse regels oprekken?

,,We gooien de handdoek niet in de ring, er blijven handvatten. Momenteel werken we aan nieuwe analyse van de telecommarkt, die begin volgend jaar klaar is. Ik vind dat we als toezichthouder zo nodig de grenzen van onze bevoegdheden moeten opzoeken. Dat gaan we nadrukkelijk doen."

Met als risico dat u nat gaat zoals in 2010 toen Ziggo en UPC de openstelling van de analoge kabel succesvol aanvochten.

,,Het gaat er niet om om een bepaalde partij per se aan te pakken. We willen zorgen dat consumenten keuze houden."