,,Waar zijn ze mee bezig? Dit is puur boertje pesten. Ik denk weleens: stik er maar in, ik verkas naar Noord-Holland. Daar hebben de ouders van m’n vriendin een melkveebedrijf. Alles gaat daar veel eenvoudiger,’’ zegt Rens Biemans (27) uit `s-Gravenmoer.

Met vijf jonge collegeboeren zit hij vrijdagochtend op een muurtje voor het provinciehuis in Den Bosch. Dit is hun laatste kans om te protesteren tegen het besluit dat hun toekomst op het spel zet, en daar maken ze gebruik van.

En niet alleen zij: zeker 800 boeren hebben zich voor het provinciehuis verzameld. Tractoren staan pontificaal op het plein geparkeerd.



Nooit eerder trok een vergadering van Provinciale Staten, waar normaal een handjevol belangstellenden op af komt, zoveel bekijks. Wie naar binnen wil, moet eerst een polsbandje halen. Voor de mensen die niet op de publieke tribune of in de extra opengestelde zaal passen, is het debat buiten op een groot scherm te volgen. De provincie heeft voor koffie, krentenbollen en Dixies gezorgd.

Megastallen

Het is een historische dag voor Brabant. Na jarenlang debat over megastallen, q-koorts, mestoverschotten en stankoverlast worden pijnlijke knopen doorgehakt over de toekomst van de veehouderij. De provincie is geen agrarische bastion meer.

De tijd dat boerenpartij CDA een hoofdrol speelde en de agrarische belangenorganisatie de provincie een standbeeld van een varken schonk, is voorbij. Dat varken staat nog steeds voor het provinciehuis. Maar onder haar bronzen krulstaart, op de plek die het zonlicht niet kan verdragen, is een sticker van de protestbeweging (‘PS – Boeren horen bij Brabant’) geplakt.

Volledig scherm De agrarische belangenorganisatie schonk de provincie ooit een bronzen varken. Het beeld staat nog steeds bij het provinciehuis. © Marc Bolsius

Het progressieve provinciebestuur van Noord-Brabant (VVD, PvdA, D66, SP) dwingt veehouders om snel grote investeringen te doen die het milieu ontlasten. Want de natuur is de dupe van de intensieve veehouderij in de provincie; er komt teveel stikstof uit mest in de omgeving terecht. Boeren moeten hun oude stallen daarom voor 2022 (in plaats van 2028) aanpassen aan strenge milieu-eisen. Voor elke vierkante meter nieuwe stalruimte moet oude worden gesloopt. En overtollige mest moet voortaan worden verwerkt in speciale fabrieken op bedrijventerreinen.

Stiller

Quote Brabant is bekend om de bossen, de vennen en de purperen heide. Maar die heide wordt steeds minder paars en steeds stiller Lars Koreman, Natuurmonumenten De natuurorganisaties zijn blij dat nu eindelijk opgetreden wordt. ,,Brabant is bekend om de bossen, de vennen en de purperen heide. Maar die heide wordt steeds minder paars en steeds stiller,’’ zegt Lars Koreman van Natuurmonumenten. ,,De vogels, vlinders en reptielen staan er slecht voor, doordat op veel plaatsen wel twee of drie keer zoveel stikstof in de natuur komt als toegestaan is.’’



Anderen maken zich vooral zorgen over de gezondheid van bewoners in veedichte gebieden. ,,Het aantal dieren moet echt omlaag’’, stelt GGD-arts Jos van de Sande. ,,De Q-koorts was een laatste waarschuwing, het volgende probleem dient zich alweer aan: hepatitis E. En dan hebben we het nog niet over MRSA, de gevolgen van fijnstof uit stallen voor de longen en vogelgriep die alleen nog maar hoeft over te springen naar de mens. Een omslag is nodig, dit is een prima eerste stap.’’

Boterham

Opvallend: de Partij voor de Dieren is tégen de Brabantse maatregelen. ,,Die zuigen boeren nog verder in een systeem waarin ze geen boterham kunnen verdienen,’’ zegt Tweede Kamerlid Esther Ouwehand, die tussen de boeren op een krukje is geklommen. ,,Alleen de grote, kapitaalkrachtige boeren zullen de vereiste investeringen kunnen doen, de kleine worden gedwongen te stoppen. Zo krijgen we straks nog meer dierfabrieken.’’ De boodschap dat de dierenactivisten vandaag grotendeels met de boeren op één lijn zitten, ontgaat de meeste veehouders echter.

Volledig scherm Een melkveehoudster uit Oirschot staat pal voor de demonstranten van de Partij voor de Dieren. ,,Wij boeren zijn mensen van vlees en bloed, met hart voor onze dieren, voor andere mensen en het milieu.'' © fotopersburo Bert Jansen

Quote Ze moeten beseffen dat melk niet zomaar uit de fabriek komt. Wij boeren zijn mensen van vlees en bloed, met hart voor onze dieren, voor andere mensen en het milieu Marieke van der Meijden, melkveehoudster uit Oirschot Luid gejuich stijgt op als een blonde boerin met strakke spijkerbroek en rood blousje pal voor de demonstranten van de Partij voor de Dieren gaat staan. ‘Onze Bossche Bol kan niet zonder de verse melk van de boeren’, staat op haar protestbord. ,,Ze moeten hier beseffen dat melk niet zomaar uit de fabriek komt. Wij boeren zijn mensen van vlees en bloed, met hart voor onze dieren, voor andere mensen en het milieu. Wij zorgen voor brood op de plank, voor volle schappen in de supermarkten. Maar we worden afgeschilderd als criminelen’’, zegt de melkveehoudster uit Oirschot. ,,De overheid zegt toch ook niet tegen alle burgers: je moet binnen vijf jaar je huis compleet verbouwen, en als dat niet lukt raak je je baan kwijt?’’



Boerenzoon Stijn Vugts (13) maakt met zijn smartphone een foto van het tafereel. Hij wil later ook melkveehouder worden, vertelt hij, net als zijn vader. Maar dan moet zijn vader het boeren niet onmogelijk worden gemaakt. En dat is precies wat nu gebeurt, zegt melkveehouder Alexander Vugt uit Haaren. ,,Eerst de landelijke fosfaatregels, nu dit provinciale plan. En wat hangt ons straks weer boven het hoofd als er nieuwe bestuurders aan de macht zijn?’’

Maar liefst 37 insprekers maken in de vergaderzaal gebruik van de laatste poging het debat te sturen. Het meeste indruk maakt de jonge varkenshouder Willem Berkers. Hij vraagt een minuut stilte waarin de Statenleden kunnen overdenken wat ze de boeren met hun besluit aandoen. Het geluid van de staande ovatie die hij van zijn collega’s buiten krijgt, dringt door tot in de zaal.

Worsten

In de pauze gaan buiten op het plein de barbecues aan. 700 worsten en 700 hamburgers heeft boerenbond ZLTO laten aanrukken. Een stevige lunch voor de boeren die straks weer moeten melken, of hun varkens voeren, zegt eigenaresse Resy van Roessel van het ingehuurde cateringbedrijf. ,,Ik ben blij dat ik ze zo een beetje kan steunen.’’