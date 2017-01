Warenhuis Macy's schrapt ruim tienduizend banen in VS

In november en december 2016 daalde de verkoop in de Macy's-filialen met 2,1 procent in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. CEO Terry Lundgren gaf toe dat het bedrijf betere verkoopcijfers had verwacht.



Het aangekondigde banenverlies maakt deel uit van een besparingsprogramma dat al in augustus werd gepresenteerd, waarin onder meer de sluiting van 100 van de 730 filialen is opgenomen, en de verkoop van vastgoed.



In 2017 zal Macy's 68 filialen sluiten, waarbij 3.900 werknemers hun baan zullen verliezen. 'De mensen die hun baan verliezen in die winkels zullen mogelijk aan de slag kunnen in nabijgelegen winkels', aldus het bedrijf. Daarnaast zullen nog 6.200 banen verdwijnen in een poging van het bedrijf om zijn 'managementteam te stroomlijnen'.



Met de ingrepen wil het bedrijf circa 550 miljoen dollar besparen, te beginnen dit jaar. Het geld dat wordt bespaard wil het bedrijf onder meer inzetten voor het verbeteren van zijn webshop. Ook wil het investeren in andere groeistrategieën, waaronder activiteiten in China.



Online winkelen

Macy's, een van de grootste warenhuisketens in de Verenigde Staten die in 1858 werd opgericht, lijdt net als de volledige klassieke retailsector onder de groeiende concurrentie van online shops zoals Amazon. De groep, waartoe ook de luxeketen Bloomingdale's behoort, heeft de afgelopen jaren al duizenden banen geschrapt en tientallen filialen gesloten.