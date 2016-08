Warme nazomer maakt topjaar voor Nederwijn

Geen export

Het aantal hectares wijnbouwgrond is de laatste twintig jaar sterk gestegen, naar zo'n 160 hectare. Werd Nederlandse wijn er in de begintijd op concoursen steevast uitgepikt als het slechtste druivensap, nu valt hij soms zelfs in de prijzen.



Een exportproduct is het nog niet, daar is de productie te klein voor en de concurrentie uit het buitenland te groot. Roth: ,,Chinezen zijn dol op noviteiten, die hebben wel eens interesse in onze wijn getoond." Tot een order kwam het echter niet.



Ook de binnenlandse consument schrikt niet meer terug voor een glaasje van eigen bodem. Al zul je wijnkenner Nicolaas Klein niet snel aantreffen met een Hollandse fles op zak. Hij proeft veel Nederlandse wijnen, maar thuis drinkt hij ze nooit. ,,Eerst vielen de vullingen uit je gebit, zo zuur smaakte de wijn. Nu is hij heel behoorlijk drinkbaar, voor Nederland."



Hulst uit Limburg maakt zich over de kwaliteit van lichting 2016 weinig zorgen, maar of de smaak daar ook naar is, durft hij nog niet te voorspellen. ,,Dat kan ik je pas volgend jaar rond dit tijdstip vertellen."