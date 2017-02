We denken teveel op ons werk

Stap één is accepteren, vindt trainer Nielen. ,,Veel gedrag komt voort uit het gevoel ‘ik ben niet goed genoeg’. We willen dat niet voelen. Daarom gaan we snel aan de slag om toch iets te doen.’’ En omdat we niet onder die boom in India zitten maar achter een bureau op de werkvloer, is na acceptatie de tweede stap dat je wel het commitment voelt om die nuttige opmerking te plaatsen op een manier die beter voelt. Door bijvoorbeeld na de vergadering bij de baas binnen te lopen. Dus het begint bij voelen.



Moet je nu echt bij de baas aan je eigen emoties gaan zitten voelen? Soms komt wetenschappelijk inzicht uit onverwachte hoek. We spraken eens met de Amerikaanse hersenonderzoeker Jill Bolte Taylor. Zij kreeg een beroerte en belandde zo in een veldonderzoek in haar eigen hersenpan. Geweldig interessant, vond deze carrièrevrouw van de topuniversiteit Harvard. Ook zij was altijd druk met denken. De beroerte legde de denkende helft van haar hoofd plat. Alleen het voelende deel functioneerde.



De tijd stond stil. Gisteren en morgen bestonden niet meer. Waar ze niet was, vond ze zichzelf. Haar inzicht: zonder voelen slaan we de helft van ons hoofd over. ,,We moeten denken en voelen in balans brengen,’’ vertelde ze. ,,We noemen ons Homo sapiens, de denkende mens. Klopt niet. We zijn voelende wezens, die ook denken.‘’