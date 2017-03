Webwinkel Zalando rekent dit jaar op verdere groei

Ahold Delhaize doet solide zaken in Nederland en VS

10:13 Ahold Delhaize heeft in het vierde kwartaal goede zaken gedaan met zijn activiteiten in de Verenigde Staten en Nederland. In België viel de feestdagenperiode wat tegen. Dat heeft het Nederlands-Belgische moederbedrijf van onder meer Albert Heijn en bol.com vandaag laten weten.