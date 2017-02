Weer minder werklozen in Nederland, jongeren vaker aan het werk

De werkloosheid in Nederland is in de eerste maand van dit jaar verder gedaald tot 480.000. Dit is 5,3 procent van de beroepsbevolking, maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag bekend. De jeugdwerkloosheid in Nederland is voor het eerst sinds augustus 2011 beneden de 10 procent uitgekomen

De werkloosheid onder jongeren kwam in januari uit op 9,8 procent. In september 2013 piekte de jeugdwerkloosheid nog, toen bijna 14 procent van de jongeren in de beroepsbevolking zonder werk zat. Nederland heeft na Duitsland de laagste jeugdwerkloosheid in Europa.

Algehele daling

Over de hele linie is het aantal werklozen in Nederland vorige maand verder gedaald, tot 480.000. Dit is 5,3 procent van de beroepsbevolking. In de afgelopen drie maanden nam de werkloosheid met gemiddeld 8000 per maand af. In alle leeftijdsgroepen zaten minder mensen zonder werk thuis.

Volgens het statistiekbureau gaat de daling van de werkloosheid samen met een toename van het aantal mensen met betaald werk. Dat is in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 16.000 per maand toegenomen.

Bij uitkeringsinstantie UWV kwam het aantal lopende WW-uitkeringen in januari uit op 419.000. De instantie verstrekte in de eerste maand van dit jaar 45.000 nieuwe uitkeringen, 20 procent minder dan in januari vorig jaar.

