Wenen al acht jaar lang beste stad om in te leven

Wenen is opnieuw de beste stad om in te leven. Voor de achtste keer op rij staat de Oostenrijkse hoofdstad boven aan een lijst die jaarlijks wordt opgesteld door adviesbureau Mercer over de kwaliteit van leven. Amsterdam staat op een twaalfde plek in de lijst die dinsdag is gepubliceerd.