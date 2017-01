Werknemer niet klaar voor langer werken

De verhoging van de pensioenleeftijd naar 67 jaar (en daarna in stapjes verder) is wettelijk al lang en breed geregeld. Maar volgens de NVAB is er te weinig aandacht voor de consequenties voor de fysieke en geestelijke gesteldheid van werknemers. ,,We zijn er niet klaar voor." ,,Laagopgeleiden worden gedurende hun loopbaan zo zwaar belast dat het een keer ophoudt", stelt Ernst Jurgens, bedrijfsarts en NVAB-bestuurder. ,,Kraakbeen bijvoorbeeld is op een gegeven moment gewoon versleten." Daarnaast houden veel werknemers er een levensstijl op na die niet bevorderlijk is voor hun inzetbaarheid. ,,Ze hangen 's avonds voor de tv, eten niet gezond en gaan niet naar de sportschool." Maatregelen om mensen voor te bereiden op langer doorwerken, zijn volgens de vakvereniging vooral gericht op hoger opgeleiden. Jurgens: ,,Die worden getraind om hun brein rust te gunnen en naar hun lichaam te luisteren. Bij mensen met een lagere opleiding slaan dat soort trainingen minder goed aan." Tekst loopt door onder de grafiek.

Personeel ontzien De NVAB legt de bal niet alleen bij de werknemers. Werkgevers doen volgens de bedrijfsartsen veel te weinig om personeel te ontzien. ,,Eigen verantwoordelijkheid is mooi, maar het gaat ook om werkbelasting. Oudere mensen kunnen minder hebben. Steeds meer bedrijven werken in ploegendiensten, de productie moet 24/7 doorgaan. De vraag is of iedereen dat aankan."

Staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken) laat via een woordvoerder weten dat de verhoging van de pensioenleeftijd noodzakelijk is om de AOW betaalbaar te houden. ,,Mensen moeten ruim van te voren nadenken over hun inzetbaarheid. Ze hebben een eigen verantwoordelijkheid. Ze kunnen er ook voor kiezen om hun pensioen wat naar voren te halen, maar ik besef dat dat niet voor iedereen een optie is. Daarom moeten werkgevers ook investeren in opleiding- en omscholingstrajecten, zodat oudere werknemers een functie hebben die ze aankunnen."



Nederlanders gaan nu gemiddeld met pensioen als ze ruim 64,5 jaar oud zijn. Dat is nog altijd een jaar eerder dan de wettelijke pensioenleeftijd, maar een stuk later dan tien jaar geleden, toen mensen rond hun 61e stopten met werken.