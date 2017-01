Wie betaalt de muur?

De econoom die ik ben beleeft een geweldige tijd. Wat ik in mijn leerboek in het eerste jaar van mijn studie heb gelezen kwam toen in de praktijk niet voor. Nu ineens wel. Donald Trump gaat een muur bouwen die Amerika van Mexico afsluit. Dat is een dure grap. Trump wil de Mexicanen daarvoor laten betalen door 20 tot 35 procent belasting te heffen op alle spullen die uit Mexico in de VS worden geïmporteerd. Slim bedacht, zou je denken. Zo kan Trump met het belastinggeld dat die Mexicaanse bedrijven betalen, de bouw van zijn muur financieren.



Maar gaat dit zo werken? Gaat Trump echt geld verdienen aan deze Mexicobelasting?



Het is een perfecte vraag die ik zou stellen als ik economiedocent zou zijn op de middelbare school. Het goede antwoord is trouwens 'nee'.



Maar waarom niet?



Het komt erop neer dat belasting altijd wordt betaald door degene die geen alternatief heeft. Denk bijvoorbeeld aan een Mexicaanse taco. Mexicaanse bedrijven die 30 procent meer moeten betalen om in Amerika te verkopen, zullen proberen de prijs van taco's met dertig procent te verhogen. Als de Amerikanen bereid zijn dat te betalen omdat Mexicaanse taco's de lekkerste van de wereld zijn, dan zijn het dus de Amerikanen zelf die met de importheffing de kosten van het bouwen van die muur betalen en niet de Mexicanen.



Oei, dat was niet Trumps bedoeling



Maar het kan ook anders lopen: als de Amerikanen liever 30 procent goedkoper uit zijn met taco's uit bijvoorbeeld Canada, dan zullen de Mexicaanse tacoboeren zich gaan richten op de rest van de wereld, want daar hoeven ze de mensen geen 30 procent opslag te vragen. Mexicaanse tacoboeren hebben trouwens sowieso goede kaarten in de rest van de wereld, want de mexicaanse peso is enorm in waarde gedaald sinds Trump de muur heeft aangekondigd. Producten uit Mexico zijn dus spotgoedkoop nu en iedereen wil ze hebben.



Maar als de Amerikanen geen Mexicaanse taco's meer gaan eten, wie betaalt die muur dan?



Helaas voor de Amerikanen: toch weer zijzelf. Maar dan van hun belastinggeld. Zo erg is dat niet, want de meerderheid van de Amerikanen heeft nou eenmaal voor deze president gekozen en dus willen ze ook deze muur. Voor ons is wel te hopen dat Trump zich inhoudt richting Europa. Importtarieven aan hun kant van de oceaan leiden tot importtarieven aan onze kant van de oceaan. Voor we het weten eten zij de hele dag mais en wij alleen nog maar kaas, melk en soms een tulpenbol.