De kledingrekken bij de C&A en Zara hangen momenteel vol met gewatteerde winterjassen en lange broeken. ,,De online en offline kledingverkoop staat flink onder druk en dat is logisch,'' vertelt Edwin Belt van brancheorganisatie INretail. Rosita van der Kwaak, redacteur bij het vakblad Textilia, ziet dat gedrag ook bij zichzelf terug. ,,Normaal koop ik voor het schooljaar begint winterjassen voor mijzelf en de kinderen. Ik ben nu ook nog niet wezen shoppen, maar wie gaat er nu met dit weer een winterjas passen?''



Seizoenen verschuiven

Belt merkt op dat de zomer en winter steeds meer opschuiven en dus zouden winkeliers het denken in seizoenen aan de kapstok moeten hangen. ,,Continuïteit is belangrijk en retailers moeten eigenlijk het hele jaar door actuele mode in huis hebben dat op dat moment in trek is.'' Daar is Van der Kwaak het helemaal mee eens. ,,Een winkelier vertelde mij dat hij de slippers nooit in de uitverkoop doet en daar profiteert hij nu van!''



Maar moeten winkeliers de herfstcollectie pas inkopen als het weerbeeld verslechterd? In de praktijk komt flexibeler inkopen maar moeilijk op gang, merken Belt en Van der Kwaak op. Zomaar het inkoopproces aanpassen gaat namelijk niet over een nacht ijs. Belt: ,,Retailers zijn afhankelijk van leveranciers en zij weer van fabrikanten. Winkels moeten nu alweer de leverdatum stellen voor volgend jaar zomer. Je hebt dan de keuze om vroeg of laat te zijn, maar niemand wil achter de feiten aanlopen.''



Branchevereniging INretail zet zich sterk in om winkeliers te helpen om geleidelijk aanpassingen door te voeren. ,,We gaan met hen in gesprek om de knelpunten door te spreken, maar adviseren bijvoorbeeld ook als ze te veel merken aanbieden om met minder leveranciers in zee te gaan.'' Sommige merken spelen al op het veranderlijke weer in door 30 procent van hun inkoopbudget vrij te houden. ,,Maar dan is het dus de vraag of de leverancier last-minute kan leveren'', aldus Van der Kwaak.



Consumenten geven geld anders uit

Variatie is volgens Belt ook nog een belangrijk punt. ,,Het gemiddelde bestedingsbedrag per huishouden aan kleding ligt zo'n 100 euro lager dan vijf jaar geleden. Consumenten geven meer geld uit aan telefonie en televisie en activiteiten zoals vakanties en dagjes uit. Retailers moeten er dan ook voor zorgen dat ze een breed aanbod hebben en in de winter ook nog wat shirts en slippers hebben voor de zonnige vakantiegangers.''



Grote winkels zoals de Zara en H&M ondervinden minder moeite met het inspelen op het verandelijke weerbeeld in Nederland. Deze zaken werken volgens verticale retail wat inhoudt dat zij ook zelf de kleding fabriceren. Omdat de productieprocessen het hele jaar doorlopen kunnen zij elke 6 tot 8 weken wat nieuws aan de man (of vrouw) brengen.



Volgens Van der Kwaak en Belt zal het beter gaan zodra de herfst 2016 van zich laat horen, maar de achterstand zal lastig weg te werken zijn. De vraag is echter wanneer dat gebeurt. Voorlopig hebben we nog drie dagen prachtig zomerweer.