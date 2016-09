Wiebes: niemand begrijpt hout van Apple-zaak

,,De Apple-zaak is verwarrend", zei staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën) vandaag in Bratislava. De EU-ministers van Financiën ('ecofin') spreken in de Slowaakse hoofdstad onder meer over belastingontwijking in Europa.



Belastingdeals

Ook Apple kwam aan de orde. EU-commissaris Margrethe Vestager (mededinging) besliste eind augustus dat de Ieren jarenlang illegale belastingdeals hebben gesloten met Apple, dat zijn Europese zetel in het land heeft.



Zowel Apple als de Ierse regering gaat tegen het besluit in beroep. ,,De hele ecofin begrijpt geen hout van wat de crux is in deze zaak", zei Wiebes na afloop. ,,Maar de informatie en communicatie over de zaak laat te wensen over. Dat de Ierse fiscus van de commissie belastingen moet terugvorderen over winsten die elders zijn behaald, is ook juridisch vreemd."



Starbucks

Den Haag heeft eveneens een rechtszaak tegen de commissie lopen bij het Europese Hof van Justitie. Nederland heeft 25,7 miljoen euro belasting moeten terugvorderen van Starbucks omdat volgens Vestager de regels voor verrekenprijzen binnen een concern onjuist zijn toegepast.