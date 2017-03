Winkelleegstand in kleine steden blijft probleem

Het totale aanbod aan winkelruimte werd vorig jaar met 2,8 procent verkleind. Die afname vond vooral plaats in de grote steden. Zo zagen de gemeenten met meer dan 100.000 inwoners het aanbod in 2016 met 9 procent afnemen, terwijl in de rest van Nederland het aanbod met een kwart procent steeg. In gemeenten tot 20.000 inwoners kwam zelfs 8 procent meer winkelruimte beschikbaar.