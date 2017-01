Winst halen met 6-urige werkdag

Bij experimenten zoals in het Zweedse verzorgingshuis moet niet alleen naar de personeelskosten worden gekeken, zegt Van Rhenen. ,,Met twintig procent productiviteitswinst kun je niet opeens meer ouderen wassen. Je moet het hele economische sommetje maken. Kijk dus ook naar de dalende zorgkosten. Met meer aandacht voelen ouderen zich beter en dat betekent minder medische kosten. Werknemers die goed in hun vel zitten, maken minder fouten. Dat scheelt ook geld.'' De Zweden lopen met meer van dit soort proeven voorop, weet Van Rhenen. Universiteiten en bedrijven zoeken samen naar manieren om meer productiviteit tegen minder kosten te bereiken, en waarbij werknemers zich ook beter voelen. Nederland haakt daar nu voorzichtig bij aan.



Veel Nederlandse kantoormedewerkers hebben al invloed op hun functie en werktijden. Vooral bij laagopgeleid werk in fabriek of verzorging is flink winst te halen, stelt Van Rhenen. ,,Zo heeft Tata Steel samen met personeel gekeken naar nachtwerk. Bepaalde roosters blijken beter voor het welzijn van de mensen, waarbij in de productie de kosten omlaag gingen. Belangrijk is ook de vrijheid voor de medewerker. Niet voorschrijven waar je de schroevendraaier moet neerleggen, maar samen goede afspraken maken. Uitgeruste mensen die goed in hun vel zitten, maken tot wel vijftig procent minder fouten. Als je dat optelt bij twintig procent betere werkprestaties, dan kom je aardig in de buurt van zes uur werken voor acht uur loon.''