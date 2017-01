Xi Jingping springt in het vacuum van de afwezige Trump

Velen hier in Davos voelen het: de grote afwezigheid van Donald Trump. Op het Wereldeconomisch Forum draait alles om de toewijding van bedrijfsleven en politiek om de staat van de wereld te verbeteren. Trump, die deze toewijding lijkt tegen te werken, is de olifant in de kamer. Toch is er iemand die hier garen bij spint: Xi Jingping, de president van China springt gretig in het machtsvaccuum.

Quote Xi werpt zich op als een wereldleider met oog voor economische en sociale belangen in de wereld ,,Je terugtrekken uit handelsverdragen en milieuafspraken is als je opsluiten in een donkeren kast: je bent beschermt tegen regen en wind, maar je hebt geen toegang tot licht en lucht. Dat is geen manier om de toekomst tegemoet te treden en te groeien”, alsdus Xi Jongping en een ondubbelzinnige oproep naar President Trump om zijn protectionistische koers te staken.

Toch maakt de Chinese president ook dankbaar gebruik van het machts vacuum dat is ontstaan door dat er geen Amerikaan is die de wereldleiding op zich wil nemen. Xi werpt zich op als een wereldleider met oog voor economische en sociale belangen in de wereld. Zijn belangrijkste punt in de plenaire openingssspeech hier in Davos is dat economische globalisering niet in de ban moet worden gedaan nu we ontdekken dat er grote nadelen aan kleven. De wereld is een totaal verweven geheel en doen alsof je je daaraan kunt onttrekken is zwak en onrealistisch. Sterker nog een strategie van ieder voor zich in de wereld gaat tot een handelsoorlog leiden die alleen maar verliezers kent.

Zoete vruchten aan doornachtige struiken

‘Laten we de problemen onder ogen zien, in plaats van ervan weglopen’, aldus Xi in de met Chinese spreekwoorden doorspekte speech zoals ‘zoete vruchten groeien aan doornachtige struiken’, wat zoveel betekent als ‘eerst het zuur dan het zoet’.

Logo Volledig scherm Sandra Phlippen in Davos © AD/Privéfoto

Xi ziet drie grote problemen. De eerste is dat de groei van de wereldeconomie steeds verder vertraagd. We moeten verder kijken dan alleen naar monetair of fiscale stimulering van de economie. Dit zijn slechts lapmiddelen. De drijvers van economische groei uit het verleden lijken uitgewerkt terwijl de nieuwe drijvers nog aan het ontstaan zijn. Die nieuwe drijvers zullen gericht zijn op het oplossen van grote maatschappelijke problemen zoals de verduurzaming van het milieu. We moeten daarom gezamenlijk inzetten op innovaties die deze problemen aanpakken.

Opkomende economiën

Quote Xi's visie is een verassend geruststellende en warme noot in een steeds agressiever debat Een tweede probleem is dat de verantwoordelijkheid voor het beheersen van die problemen niet goed is verdeeld. Tachtig procent van de groei in de wereldeconomie komt uit de opkomende economieën. Zij moeten een grotere stem krijgen in de instituties die de wereldeconomie coördineren.

Tenslotte is er een steeds grotere ongelijkheid aan het ontstaan tussen arm en rijk en tussen mensen met en zonder zekerheden. De technologsiche ontwikkelingen lijken deze verwijdering verder te versterken, omdat het rendement op kapitaal toeneemt ten koste van heet rendement op arbeid. Het is volgens Xi van eht grootste belang dat technologische vooruitgang banen creeert om menselijke tevredenheid en geluk te waarborgen.