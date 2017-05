Zalando overweegt fysieke winkels in Europese steden

Vorig jaar staakten Nederlanders veel minder vaak

8:00 Werknemers hebben afgelopen jaar veel minder gestaakt. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft berekend dat in 2016 door acties 19.000 arbeidsdagen verloren gingen, ruim 28.000 minder dan in 2015. Dat is een daling van zo'n 60 procent.