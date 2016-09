Zuckerberg trekt 3 miljard uit voor strijd tegen ziekten

Kroes verzweeg bestuursfunctie voor Europese Commissie

21:21 Neelie Kroes is, in strijd met de regels in Brussel, tijdens haar termijn als eurocommissaris van mededinging bestuurder van een vennootschap op de Bahama's geweest. Ze heeft haar functie nooit gemeld, terwijl daar wel een verplichting toe is. Onderzoek van Het Financieele Dagblad en Trouw heeft dat uitgewezen.