Arrestatie politiemol Mark M. had maanden eerder gekund

Dit alles blijkt uit het dossier over de strafzaak tegen M. die dinsdag moet beginnen, maar waarschijnlijk wordt uitgesteld. De verdediging wil eerst nog nieuwe getuigen horen over geldstromen.

De baliemedewerkster bij de politie had intensief contact met de ex-vriendin van Eindhovenaar Jeffrey van den A. De man zou zijn ex bedreigen en mishandelen. De vrouw mailde op 26 november 2014 dat Jeffrey contact heeft met een politieman die hem haar aangifte zou geven. Als de bewering was nagetrokken, was duidelijk geworden dat Mark M. daags na het mailtje de gegevens van Jeffrey en zijn ex uit het recherchesysteem opdiepte.