Audi-bestuurder ontkent poging doodslag heftig ongeluk N2: ‘Ik heb de crash niet gezien’

De politie verspreidde ruim een week geleden heftige beelden van het ongeluk op de N2 bij Eindhoven. Te zien is dat de 41-jarige R. een andere weggebruiker van de weg drukt. Deze slaat meerdere keren over de kop en crasht in de sloot.

'Hij schrok zich wild'

Hoe onwaarschijnlijk het ook klinkt, R. zegt niets van het ongeluk te hebben meegekregen. “Mijn cliënt schrok zich helemaal wild toen hij zijn Audi herkende op televisie. Hij heeft nooit de intentie gehad om die auto van de weg te rijden”, beweert Van Wijk. “Hij gaf juist gas bij om te ontkomen aan de hele situatie.”

Daarmee doelt Van Wijk op de verkeersruzie die eerder tussen de twee automobilisten was ontstaan. R. zou zich gruwelijk hebben geërgerd aan het rijgedrag van het slachtoffer. “Het is jammer dat dat niet op de beelden te zien is, want volgens mijn cliënt heeft deze meneer zich allesbehalve voorbeeldig gedragen.”

'Doe eens normaal, man'

Het slachtoffer heeft een ander verhaal. Volgens hem deed de Audi-bestuurder bijna aan bumperkleven. Vervolgens zou hij hem rechts hebben ingehaald. “Ik seinde van: doe eens normaal, man”, vertelde het anonieme slachtoffer in Bureau Brabant. “Hij wordt boos en duwt mij letterlijk naar een lantaarnpaal. Ik sta in de sloot, helemaal nat, en zie mijn vriendin nog in de auto zitten. Ik zie haar niet bewegen. Dan word je helemaal gek.”

R. heeft een blanco strafblad en geen verleden met ernstige verkeersmisdrijven, zegt zijn advocaat. “Hij leidt een keurig bestaan, heeft een gezin en werkt hard. Hij vindt het verschrikkelijk wat er op sociale media allemaal over hem wordt geschreven. Hier heeft hij nooit om gevraagd.”

'Hij moet vrijkomen'

Van Wijk vindt dat er van poging tot doodslag geen sprake is en wil haar cliënt zo snel mogelijk uit de gevangenis krijgen. Woensdag beslist de rechter of R. langer in de cel moet blijven. “Mijn cliënt moet vrijkomen. Het volledige verhaal kwam in de uitzending niet aan bod.”

Aan het ongeluk hield het slachtoffer een gebroken duim, sneeën in zijn hoofd en een gescheurde spier in zijn been over. Waarschijnlijk heeft hij voor de rest van zijn leven pijn aan zijn schouders. Zijn vriendin had meerdere kneuzingen en een gebroken pols.