Audi-rijder krijgt anderhalf jaar cel voor wegdrukken auto op N2

Alle woningen in Oude Gracht West in Eindhoven opgeleverd

9:05 EINDHOVEN - Voor de bouwvak zijn de 54 nieuwe huurwoningen in de Oude Gracht West opgeleverd. Yasmina Mekki kreeg op 20 juni de sleutel en is, zoals velen in deze groene wijk in het oosten van Woensel, heel tevreden op haar nieuwe stek.