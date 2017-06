Automobilist verongelukt na achtervolging politie Eindhoven

Suikerfeest: een huis vol eten én familie in Eindhoven

7:22 EINDHOVEN - Echt praktisch is het niet, dat Suikerfeest. Een feestmaal voor twintig familieleden vergt veel voorbereiding. Maar of dat eten nu zondag of maandag op tafel moest, wisten veel moslims pas zaterdagavond. Wanneer de ramadan en dus ook het Suikerfeest in Woensel begint, hangt af van het land van herkomst. De ramadan start namelijk als de eerste maansikkel te zien is, wat verschilt per land. Maar dat is niet de enige reden.