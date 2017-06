Beelden van 5000 patiënten gewist bij MMC Eindhoven

Drie bedrijven volledig in as na brand in Eindhoven

17:14 EINDHOVEN - De brand die woensdagnacht aan de Quinten Matsyslaan woedde heeft drie bedrijven in as gelegd. Stempelmakers, autohandel Van Boxtel en BLC zijn allemaal verwoest. Ook Van Happen Aggregaten, gelegen naast BLC, is er niet zonder kleerscheuren vanaf gekomen, maar de precieze schade is nog onbekend.