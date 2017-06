Blunder bij MMC: groot aantal beelden van medische onderzoeken verdwenen

Hoeveel patiënten door het kwijtraken van de beelden gedupeerd zijn, is niet bekend. Volgens het ziekenhuis gaat het om onder meer echobeelden, endoscopieën en functie-onderzoeken van in totaal 106 medische apparaten, die normaal gesproken worden vastgelegd met het VISUS-systeem. Het gaat volgens het MMC in elk geval niet om röntgenbeelden op basis waarvan een diagnose wordt gesteld. Het MMC heeft een crisisteam ingesteld. Er zijn experts van buiten ingeschakeld om de beelden terug te halen, maar het is daarbij technisch niet mogelijk om álle beelden te herstellen.

Pijnlijke blunder

De blunder is pijnlijk omdat het verdwijnen van de beelden nogal wat impact kan hebben, bijvoorbeeld omdat ze nodig zijn tijdens spreekuren, waardevol zijn bij het in kaart brengen van het ziekteverloop of nodig zijn voor wetenschappelijk onderzoek. 'We betreuren deze gebeurtenis, die ongetwijfeld overlast geeft aan onze patiënten en u als behandelaar of medewerker, ten zeerste', schrijft bestuurslid Christianne Lennards in een interne mail die aan medewerkers is gericht.

Het verdwijnen van de beelden is inmiddels gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is wettelijk verplicht bij 'het verlies van data zonder dat er een volledige back-up beschikbaar is'. Een woordvoerster van het ziekenhuis benadrukte dinsdagavond dat er géén medische gegevens op straat liggen. "In die zin is het ook geen datalek."

Onderzoeken mogelijk herhaald

In een verklaring laat het ziekenhuis verder weten dat 'in de meeste gevallen de beelden ter ondersteuning of illustratie van de diagnose dienen. Op basis van de beelden wordt een verslag gemaakt in ons ziekenhuisinformatiesysteem. Dit beschikbare verslag vormt de basis voor het vervolg zorgtraject, niet de betreffende beelden', stelt het ziekenhuis. 'Het verslag is nog steeds beschikbaar in ons ziekenhuisinformatiesysteem.' Het is niet uit te sluiten dat 'in uitzonderlijke gevallen' het onderzoek herhaald moet worden. 'Uiteraard betreuren wij dit zeer voor betrokken patiënten.'