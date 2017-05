Camper rijdt kaas-schap Albert Heijn Eindhoven aan diggelen

Down Town Gourmet Market lijkt aan te slaan in Eindhoven

30 april EINDHOVEN - Zaterdagmiddag om vijf uur is er geen lege tafel meer te vinden in de Down Town Gourmet Market aan de Smalle Haven in Eindhoven. Geuren en kleuren, geroezemoes en veel beleving. Het concept van horecaman Hans Snoeijen lijkt aan te slaan.