Dode (86) bij woningbrand in Eindhoven

Volgens de officier van dienst gaat het om een noodlottig ongeval. De brand is vrijdagavond rond 18:00 uur ontstaan door brand in een frietpan. De bewoner die slecht ter been was, is vermoedelijk onwel geworden en kon niet op tijd meer vluchten. Een achterbuurman heeft nog geprobeerd de bewoner te redden maar toen was er al sprake van een uitslaande brand en was het niet meer mogelijk het huis te betreden.