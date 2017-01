Eigenlijk willen ouders 3-jarige Wessel uit Eindhoven niet bedelen

Wessel Jansen wordt door zijn spierziekte SMA (spinale musculaire atrofie) steeds beperkter in zijn bewegingen. De levensverwachting is 'beperkt' omdat ook de ademhalingsspieren aangetast worden. Sommige kinderen overlijden vroeg, anderen worden 30, vertelt moeder Agnes. "En daar hou je je een beetje aan vast, want het is natuurlijk dramatisch zo'n boodschap", vertelt ze.

Rolstoelbusje

Vader Guus en moeder Agnes willen daarom de weinige tijd die ze nog hebben goed gebruiken. Daarvoor zouden ze een rolstoelbusje willen kopen, maar daar hebben ze geen geld voor. De gemeente springt alleen bij voor de inrichting van het busje, maar dan mag de auto niet ouder dan 3 jaar zijn.

Ze zijn nu een actie begonnen op de crowdfundingsite Dream or Donate voor goede doelen. ,,Guus was er in eerste instantie tegen. Ik ga niet bedelen, zei hij. Maar daar hebben we ons overheen gezet. Een busje kopen en misschien ook nog verhuizen is niet te doen, ook al werken we allebei." Binnen een week hebben daar ruim 130 mensen gedoneerd. De teller staat nu op ruim 3500 euro van de 20.000 euro die nodig zijn.