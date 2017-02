Eindhovenaar Hasan A. langer vast om voorbereiden terreurdaad

Jongeren interesseren in politiek? Loze beloftes in ver­kie­zings­tijd? Jesse Klaver geeft antwoord

12:09 ETTEN-LEUR - Wat moet er gebeuren om de sharia in Brabant te voorkomen? Hoe kunnen jongeren geïnteresseerd blijven in de politiek? Waarom laat GroenLinks de ouderen links liggen? Dit is een greep uit de vragen van lezers die lijsttrekker Jesse Klaver donderdagmiddag beantwoordt aan de redactietafel van zusterkrant BN DeStem. Volg het koffietafelgesprek live via ed.nl.