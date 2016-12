Explosie in woning in Eindhoven, geen gewonden (video)

Erik uit Eindhoven blikt terug op het leven van zijn vrouw Eveline, deelneemster aan Over mijn Lijk

3:01 EINDHOVEN - Eveline Van de Rijt-Koopmans mocht niet ouder worden dan 33 jaar. Toch was haar leven voltooid, vond ze. In 2014, twee jaar nadat voor het eerst kanker was vastgesteld, kregen zij en haar man Erik te horen dat ze niet meer te genezen was en hebben ze alles uit het leven gehaald wat er maar uit te halen viel.