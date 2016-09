Files rond Eindhoven nadat vrachtwagen met duizenden kippen lading verliest op A2, snelweg dicht

PSV wint Europese prijs voor maatschappelijk project

5 september EINDHOVEN - PSV heeft een prijs gewonnen voor een maatschappelijke project, dat gericht is op talentontwikkeling van jongeren. Met PSV United heeft de club een onderscheiding van de ECA in de wacht gesleept. De ECA is de European Club Association en beloonde PSV met de ECA Best Community & Social Responsibility Programme Award 2016. Via PSV United is PSV al in 2011 met een pedagogisch programma gestart. Trainers van PSV zijn daarbij onder meer actief bij wijkactiviteiten en trainingen.