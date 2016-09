Gebiedsverbod voor beschoten crimineel Dennis S. uit Eindhoven

Het gebiedsverbod is daar het gevolg van. Dat verbod werd hem vandaag in het ziekenhuis door politie en gemeente overhandigd. S. mag zich niet vertonen in Burghplan; de buurt tussen de ring, Geldropseweg, Sint Bonifaciuslaan en Puttensedreef.

Toenmalig burgemeester Van Gijzel oordeelde twee weken geleden nog dat er geen gebiedsverbod nodig was. 'De burgemeester (Jorritsma, red.) is, op basis van recente politie-informatie, van mening dat de veiligheid in de buurt het best gewaarborgd is, als deze betrokkene niet in of bij de woning verblijft', meldde de gemeente vrijdagmiddag in een persbericht.