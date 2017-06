Grote brand bij basisschool in Eindhoven

Zelfs beheersing bij het onbeperkt buffet tijdens de ramadan

9 juni EINDHOVEN - Geen sambal maar halal. Er was een tijd dat je een overdaad aan onbeperkt lekkers voornamelijk in wokpaleizen tegenkwam, maar meer en meer restaurants haken in op de trend dat jonge moslims vaker buitenhuis eten tijdens de ramadan. Met o.a. El Generaal, Supreme, Batata en de vele zaakjes op de Kruisstraat in Eindhoven is er genoeg keuze voor de iftar, de eerste maaltijd na zonsondergang.