Hasan A. voor rechter om voorbereiden terreurdaad

A. Trok daarmee de aandacht van een voorbijganger. ,,Die belde de politie en zo zijn we hem op het spoor gekomen", gaf een politiewoordvoerder toen aan. Bij het doorzoeken van de woning van de Eindhovenaar werd onder meer propagandamateriaal voor Islamitische Staat (IS) aangetroffen. Het ging om 'een aantal documenten en video's'. Ook vond de politie een mes, tiewraps en een portofoon, maar geen vuurwapens of explosieven.

Geen plannen

Volgens het Openbaar Ministerie had A. geen concrete plannen voor een aanslag op personen. Wel deed hij voorbereidingshandelingen. Zo keek hij naar onthoofdingsvideo's van IS, zocht naar foto's van luchtmachtbasis Volkel en zette daar rode pijlen op. De man zocht op het internet ook informatie over een generaal en premier Mark Rutte.



De man zit vast op de terreurafdeling in Vught. De zitting van vanochtend is pro forma. Verslaggever Cyril Rosman volgt de zaak en doet via Twitter verslag.