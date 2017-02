Honderden klachten van personeel Primark over arbeidsomstandigheden

Verdachte schennispleger uit Best aangehouden in Eindhoven

13:35 EINDHOVEN/BEST - Een 54-jarige man uit Best is maandagochtend aangehouden op het politiebureau aan de Mathildelaan in Eindhoven. Hij wordt ervan verdacht dat hij enkele minderjarige kinderen lastig viel in een Eindhovens zwembad. Dit gebeurde in het najaar van 2016.