IJshockeywedstrijd Eindhoven gestaakt na massale vechtpartij

Video 'Een drugslab bij de buren? Geen idee hoe dat ruikt'

19 februari EINDHOVEN - Eigenlijk wisten de achterburen wel dat er iets niet in de haak was in het bedrijfspandje dat tegen hun achtertuin staat. Een beetje vervallen boel, en de lampen waren 's avonds laat en 's nachts aan. Maar het stel uit de Verschaffeltstraat in Eindhoven had er meer over gegrapt dan overwogen hun onderbuikgevoel bij de politie te melden. Agenten troffen zondagmiddag in de voormalige garage aan de Rapenlandstraat een groot drugslab aan.