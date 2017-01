Jongen (9) bedreigt personeel Action in Eindhoven met mes

Karel de Jong & Co op podium bij Vitalis Eindhoven

10:09 EINDHOVEN - Het Eindhovens ensemble Karel de Jong & Co heeft 2 optredens bij Vitalis zorgcentra op de agenda staan. Woensdag 4 januari speelt Karel de Jong van 10.00 tot 12.00 uur in zorgcentrum Engelsbergen aan de Maria van Bourgondiëlaan 8 in Eindhoven. Karel de Jong & Co is hier elke eerste woensdag van de maand te gast.