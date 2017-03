Lieke S. krijgt andere cel in EBI na gebrek aan privacy

Benefiet in Blue Collar Hotel in Eindhoven voor She Decides fonds minister Ploumen

16:29 EINDHOVEN - Zaterdag 11 maart vindt in het Blue Collar Hotel op Strijp-S een benefietfestival plaats. De opbrengst is voor het She Decides-fonds van Lilian Ploumen. De minister van Ontwikkelingssamenwerking is deze avond zelf aanwezig en ook PvdA-lijsttrekker Lodewijk Asscher komt langs, na afloop van een door Omroep Brabant georganiseerd lijsttrekkersdebat in het Klokgebouw.