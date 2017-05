Makelaar uit Den Bosch werkte samen met politiemol, meer bewijs tegen Mark M.

De politie deed op 8 februari op 9 plaatsen invallen in een onderzoek naar het witwassen van crimineel geld. Behalve in Den Bosch viel de politie ook binnen in Oosterhout, Kerkdriel en Asten. De makelaar in de Bossche kastelenwijk Haverleij, Jasper van H. , zou nauwe banden hebben met het criminele drugsmilieu. Zijn rol was volgens justitie het zoeken van panden waar een hennepkwekerij gevestigd zou kunnen worden.

Badda Bing

Volgens NRC is in zijn woning ook informatie gevonden over Bosschenaar Patrick B., een man die al lang meedraait in de criminele Brabantse hennepwereld. De 48-jarige Bosschenaar was ook betrokken bij de hennepkwekerij die in 2013 werd gevonden in de voormalige seksclub Badda Bing in Hulten. Het pand werd later gekocht door de gemeente Gilze en Rijen, die zo kon voorkomen dat motorclub No Surrender het bordeel zou gaan gebruiken als clubhuis.