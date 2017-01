DNA-match: 26-jarige man gepakt voor aanranding 79-jarige vrouw

Slechtvalken in nestkast nabij Evoluon live te volgen

18:17 EINDHOVEN - De Slechtvalk Werkgroep in Eindhoven houdt momenteel twee koppels slechtvalken goed in de gaten. Een koppel verblijft vaak in de toren naast het Evoluon in Eindhoven. Daar heeft de werkgroep een camera opgehangen waardoor deze slechtvalken live zijn te volgen.